DEZASTRU TOTAL pentru Gigi Becali: Dupa ce referendumul nu a trecut, FCSB a fost BATUTA de codașa Concordia Chiajna - VIDEO

Gigi Becali a luat foc, în direct la România TV, după ce referendumul a eșuat. El a anunțat că e dispus să lupte pentru a se organiza un alt referendum pe aceeași temă. Gigi Becali a intrat în direct la România TV la scurt timp după ce echipa lui, FCSB, pierduse mecoiul cu Concordia Chiajna, […]

Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție, care a avut loc pe 6 și 7 octombrie, a eșuat. Prezența la vot a fost sub 30 %. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul naţional pentru modificarea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei, să fie valabil, este necesară o prezenţă la vot de cel puţin 30% din persoanele înscrise […]