Dezastrul din Italia s-ar putea produce si la Iasi! Autoritatile se joaca cu vietile oamenilor - FOTO, VIDEO

Cel putin 35 de persoane au murit in Genova, Italia, dupa ce o portiune suspendata a autostrazii A10 s-a prabusit de la o inaltime de 100 de metri. Scenele care au urmat parca au fost desprinse dintr-un film horror. Numeroase masini mici, dar si camioane cu gabarit depasit au cazut in gol. Catastrofa s-a petrecut in toiul unei furtuni teribile. Blocurile imense de beton se naruie ca niste cuburi de jucarie, spre uimirea martorilor. Rafalele de vant au doborat si stalpii de sustinere, iar un camion a ramas suspendat. Zeci de echipaje de interventie, pompieri si ambulante au fost mobilizate la fata locului. Operatiunea de salvare a fost una extrema, am putea spune, avand in vedere conditiile meteo d ...