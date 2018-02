Dezbatere INCENDIARA! Este sau nu Iasul, un oras sigur? Mai multe incidente sangeroase cutremura orasul! Cine trebuie sa dea explicatii pentru asta?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Mai multe incidente violente care au marcat Iasul ridica semne de intrebare • Din ce in ce mai des, apar evenimente desprinse parca din filme, iar iesenii de rand par sa fie cuprinsi de teama • In decurs de cateva zile, un politist a fost injunghiat in fata Spitalului "Sfantul Spiridon", un tanar a fost injunghiat in fata unui cartier rezidential, iar un adolescent a fost injunghiat intr-un miljloc de transport in comun, ceea ce nu inseamna decat ca pericolul exista la orice pas • Iata reactiile sefilor din Politia ieseana dupa toate aceste evenimente Intr-o perioada de timp extrem de mica, Iasul a fost cutremurat de mai multe incidente sangeroase. In urma cu cateva zile, un pusti a fost injunghi ...