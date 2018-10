Dezbaterile pe 'Ordonanța Pruna', amanate in Comisia juridica: 'Motivul este unul cat se poate de aplicat'

Comisia juridică a Camerei Deputaților a amânat, marți, dezbaterile privind proiectul de aprobare a OUG 6/2016 privind punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică în procesele penale, ordonanță care a stat la baza protocului încheiat, în același an, între PG și SRI.

„Motivul este unul cât se poate de aplicat, în sensul că această amânare vine ca urmare a faptului că atât din partea Parchetului General, cât și din partea Ministerului Justiției au venit o serie de puncte de vedere care nu au putut fi analizate într-un termen atât de scurt, și având în vedere aceste lucruri și impactul pe care l-ar genera orice soluție în ceea ce privește această Ordonanță de urgență, consider că a fost nevoie și de o asemenea propunere și de câteva zile ca să ne lămurim mai bine”, a declarat președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, Nicușor Halici, conform Mediafax.

El a susținut că punctul de vedere al Ministerului Justiției a venit la finalul săptămânii trecute.

„Da, (MJ a trimis un punct de vedere-n.r). Ieri când s-au convocat lucrările ședinței au fost transmise și aceste puncte de vedere”, a specificat Halici.

Operațiune MONSTRU - Descinderi în 12 județe și în București. Poliția a ANIHILAT o rețea de evazioniști

De asemenea, președintele Comisiei juridice a declarat că se iau în calcul toate variantele privind proiectul de lege pentru aprobarea OUG 6/2016.

„Dacă va exista o soluție unitară se va vedea după aceea care sunt soluțiile sau lucrurile care vor trebui rezolvate în urma adoptării, a respingerii parțiale a OUG. Sunt mai multe variante, de respingere parțială pe anumite puncte sau subpuncte din cele patru puncte principale ale OUG, de aceea avem nevoie de mai mult timp. Luăm în calcul toate variantele, de respingere în totalitate, admitere parțială, respingere parțială”, a adăugat Nicușor Halici.

Întrebat dacă probele obținute pe baza interceptărilor vor fi declarate nule, Nicușor Halici a răspuns: „Este una dintre variante”.

Respingerea OUG ar putea conduce la revizuirea anumitor probe în dosare, potrivit ministrului Justiției, Tudorel Toader.

Despre Ordonanța de urgență cu nr. 6 din 2016, care a stat la baza protocolului încheiat în același an între Parchetul General și SRI, președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat ă susține respingerea acestei OUG și că deputații trebuie să își asume "care sunt articolele ce trebuie introduse în Ordonanţa 6 şi să o trimită la votul final". În prezent ordonanța se află în comisia parlamentară cu raport de respingere.

"Deputații trebuie să vină cu amendamente legat de OUG 6. I-am rugat pe domnul Toader și pe cei din Comisia juridică care ar fi calea de urmat pentru OUG 6 și să vină cu propuneri", a declarat Dragnea, sâmbătă după votul la referendum.

Pe 25 septembrie, secretarul de stat din Ministerul Justiției, Mariana Moț, a declarat, în cadrul dezbaterii Comisiei juridice a Camerei Deputaților, că dacă Parlamentul adoptă o lege de respingere a OUG 6/2016 privind mandatele de supraveghere, atunci MJ propune introducerea în lege a unui nou motiv de revizuire a sentințelor.

DIICOT are un singur procuror de execuție pe partea de TERORISM. Hosu: E o ușoară ipocrizie din partea noastră. Să ducem resursele acolo unde trebuie

"Am adus în formă scrisă o notă cu posibilele efecte ale adoptării unei legi de respingere a OUG 6, trecând prin toate actele normative care au fost modificate de OUG 6. Am formulat mai multe observații punctuale, opinând noi că în situația în care vor fi eliminate din ordonanță ar fi necesare unele texte care să acopere un posibil vid legislativ în situația respectivă", a declarat, marți, în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, secretarul de stat din Ministerul Justiției, Mariana Moț.

Directorul SRI Eduard Hellvig a spus, la finele lunii august, că a încheiat protocolul secret din 2016 în baza legii şi că l-a denunţat la scurt timp pentru că putea să aplice legea şi fără a se stabili prin protocol relaţionarea dintre Parchet şi Serviciu.

"Trebuie să fii rupt de realitate să mă acuzi că am ceva de ascuns cu protocoalele, în condiţiile în care am ordonat auditul cu privire la existenţa protocoalelor înainte ca subiectul să fie în dezbatere publică. S-a presupus că e un abuz al SRI. Personal, înţeleg ce înseamnă abuzul statului împotriva cetăţenilor săi şi voi lupta până în ultima zi împotriva abuzurilor, indiferent de cine le face.(...) De ce l-am semnat? Ordonanţa 6 din 2016 a impus să semnăm protocolul cu instituţiile statului pentru exercitarea atribuţiilor noastre. De ce l-am denunţat? Am spus mai devreme, auditul intern a arătat că putem să ne exercităm atribuţiile în baza legii fără aceste protocoale asigurând securitatea naţională a României. Personal, nu am nimic de ascuns. E un proces de transparenţă şi normalitate pe care l-am iniţiat chiar dacă legea nu ne obliga acest lucru", a explicat Eduard Hellvig, directorul SRI, într-o declarație de presă.