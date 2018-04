Dezbracarea

E primavara.

Un barbat se intoarce putin abatut de la lucru si exasperat ii cere sotiei care pregatea mancarea in bucatarie:

– Deborah! Dezbraca-te!

– Dar, iubitule nu m-ai atins de cel putin 10 ani! Ce ti s-a intamplat?

– Am zis sa te dezbraci!

Doamna incepe sa se dezbrace incet.

Sotul vocifereaza din nou:

– Hai, hai da-ti jos chilotii si sutienul!

– Dar nu te inteleg! Nu ti-am mai placut fizic in ultimul timp! Dar ce se intampla?

– Deborah! Intr-un cuvant dezbraca-te complet.

Doamna mereu perplexa se dezbraca complet si ramane goala in fata sotului.

Dupa cateva secunde sotul incepe sa rada in hohote si printre sughituri ii spune: HA! HA! HA! Pacaleala de 1 Aprilie…

