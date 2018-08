Dezinteres in Primarie fata de halele din Zona Industriala! In Consiliul Local s-au cerut lamuriri despre vanzarea cladirilor de la marginea Iasului, insa sefii din Palatul Roznovanu ridica din umeri

Zona Industriala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zona Industriala a devenit un real teatru de razboi declansat de investitorii straini, care vor sa traga un tun imobiliar de proportii. Apar din ce in ce mai multe speculatii ca municipalitatea intentioneaza sa transforme Zona Industriala intr-o adunatura de blocuri si cladiri de birouri. Prima miscare care confirma aceste zvonuri este facuta de societatea PK Ebony SRL, care a pus ochii pe aproape 11 hectare situate pe Calea Chisinaului, unde sunt mai multe hale de productie. In acest context, in sedinta de astazi a Consiliului Local s-au adus in discutie aceste informatii care au ajuns inclusiv la urechile alesilor locali. Astfel, consilierul local Mihai Gavril l-a interpelat pe primarul Mihai Chiri ...