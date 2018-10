Dezvaluire facuta de un prim -procuror privind pedofilia: In Romania exista UN SINGUR tribunal special unde se judeca infracțiunile contra copiilor

Date șocante făcute publice de un prim procuror de pe Tribunalul pentru Minori de sub Tâmpa privind lupta împotriva pedofililor în România. Potrivit Libertatea.ro, în România există un singur tribunal special unde se judecă infracțiunile contra copiilor.

"S-a înfiinţat în 2004, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi familie Braşov, un an mai târziu. A fost un program pilot, iar astfel de tribunale şi parchete specializate pe cauze în materie de minori şi familie ar fi trebuit înfiinţate apoi, în toată ţara. Dar noi am rămas singurii! Nu e decizia noastră. Noi instrumentăm toate cauzele civile şi penale în care sunt implicaţi minori, însă doar de pe raza judeţului Braşov. Am sesizat recent ministrului justiţiei situaţia acestui Parchet. I-am adus la cunoştinţă faptul că este singurul de acest gen la nivel naţional şi că trebuie să ia o decizie: ori să înfiinţeze instituţii similare în fiecare judeţ, ori să facă secţii specializate în cadrul parchetelor şi instanţelor. Am cerut să fie specializați polițiști-femei pentru cauzele de agresiune sexuală la minori. Până acum, n-am primit niciun răspuns din partea ministrului justiţiei”, a declarat George Daniel Dancă, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori de sub Tâmpa.

