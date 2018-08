DEZVALUIRE Tranzacția ANULUI 2018 pe piața din Romania! Ce gigant ar urma sa fie inghițit

Autoritatile locale din Puerto Rico au anuntat joi modificarea bilantului uraganului Maria, produs in septembrie 2017 in statul insular, acesta crescand de la 64 de persoane decedate la 1.427.

Presa internaţională scrie despre protestul românilor din diaspora, care va avea loc vineri, în Piaţa Victoriei din Bucureşti. „Românii din diaspora se întorc acasă înainte de de protestul anti-guvernamental”, titrează Associated Press, citată de ABC News, New York Times şi The Washington Post.„Româ ...