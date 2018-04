Dezvaluirea care a scos-o din minti pe Anamaria Prodan: „M-a terorizat. E o frustrata!”

anamaria prodan

Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan formeaza unul dintre cele mai celebre cupluri din showbizz-ul romanesc.Insa, inainte de a se casatori cu sexy-impresara, antrenorul a avut o alta relatie, cu o femeie mai in varsta decat el.

Mariana Pffeifer, Ffosta sotie a lui Reghe a dezvaluit, cu ani in urma, ca, pana in momentul in care divortul dintre ea si titratul antrenor s-a finalizat, acesta a continuat sa intretina relatii sexuale si cu ea si cu Anamaria Prodan.

”Intr-o seara, Laurentiu m-a mangaiat pe picior si bineinteles ca s-a intamplat mai multe intre noi. Ajunsesem sa ma simt ca amanta lui, desi eram sotia lui. Am facut dragoste in subsol, intr-o camera in care calcam. Nu a fost confortabil, dar a fost frumos! (…) Pe urma am primit un mesaj de la el in care ma intreba daca nu imi e dor de el. M-am dus la el la Achen. Ne-am intalnit, am discutat detaliile divortului. Am ramas acolo peste noapte si culmea culmilor, in dormitor, dormeam in patul meu in casa lor. El a dormit cu mine. Am facut din nou dragoste”, declara Mariana Pffeifer, fosta sotie a tehnicianul, in urma cu ceva vreme.

”Sexy-impresara” a replicat dur

Dezvaluirea de atunci a generat o adevarata polemica, iar Anamaria Prodan a reactionat in termeni duri la acea vreme.

„E o frustrata, mi s-a facut mila de ea. Initial, cand am vazut-o la televizor, m-am enervat, dar a ajuns sa-mi fie mila. Se face de ras.Din partea mea, poate sa apara in fiecare zi, ca rade toata lumea de ea. Cum poate o vagaboanda analfabeta, care n-are nici cinci clase, sa vina si sa il denigreze pe Laur in cel mai bun moment al carierei lui? E frustrant. Cel care sufera acum cel mai mult este Luca. Copilul nu are nici o vina si saracul statea si plangea cu Laur la telefon si isi cerea iertare, ca el n-are nici o vina. Nemernica asta in loc sa aiba grija de copil… Luca saracul sta singur in casa de dimineata pana noaptea, incremeneste acolo. Femeia asta m-a terorizat, mi-a facut viata un calvar, il suna mereu pe laur si il implora sa se intoarca la ea. Are probleme psihice mari, lui Laur i se face rau numai cand aude numele ei”, a fost replica acida a impresarei.

