DEZVALUIREA unui cunoscut sociolog: cum SCAPA Dragnea de PUȘCARIE pana in iulie 2019! EXCLUSIV

Masina lui Gigi Becali, la un pas de accident in Capitala. Merge pe constrasens, nu da prioritate... Camera de bord instalată de un şofer din Bucureşti a surprins imagini uimitoare cu maşina lui Gigi Becali, un Mercedes S Classe 500. Citește mai departe...

Partidul lui Tariceanu ramane membru al ALDE european, dar va fi monitorizat cu atentie Conducerea Aliantei Democratilor si Liberalilor Europeni (ALDE) a luat in discutie situatia partidului condus de Calin Popescu Tariceanu, membru al aliantei, si a decis sa monitorizeze cu atentie evolutiile politice din Romania si respectarea unor standarde.

Tragedie in Mediterana. Peste 100 de oameni au murit dupa scufundarea unei ambarcatiuni Peste o sută de imigranţi au decedat în urma scufundării unei ambarcaţiuni gonflabile în largul coastelor Libiei, a anunţat organizaţia umanitară Medecins Sans Frontieres, informează site-ul postului BBC News, citat de Mediafax. Citește mai departe...

Reactiile chimice din corpul tau dupa ce bei must Consumul moderat de must menţine sănătatea vaselor de sânge. Potrivit cardiologilor, mustul obţinut din strugurii roşii conţine resveratrol, un antioxidant care luptă cu bolile de inimă. Citește mai departe...

Situație comica intr-un sat din Iași. Țeava de gaz sfințita zadarnic. Oamenii n-au bani de racordare După ce primarul din Tomești a cerut preotului din localitate să sfințească o țeavă de gaz, acum localnicii refuză să se branșeze. Oamenii spun că nu își permit să plătească racordarea la gazul metan pentru că au venituri mult prea mici. Citește mai departe...

Bianca Dragușanu, prima apariție publica, dupa ce a fost fotografiata azi-noapte cu un alt barbat Astăzi, cu puțin timp înainte de prânz, Bianca Drăgușanu și-a părăsit reședința ca să își onoreze întâlnirile pe care le are în agendă azi. Vedeta a fost fotografiată de un apropiat, iar ea a făcut publică imaginea pe o rețea de socializare. Imaginea cu ea vine la câteva ore de la întâlnirea pe care a […] The post Bianca Drăgușanu, prima apariție publică, după ce a fost fotografiată azi-noapte cu un alt bărbat appeared first on Cancan.ro.

Tariceanu: Cei mai multi protestatari au venit ca la un eveniment monden Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a afimat, marţi, că impresia lui despre protestele din 10 august este că cei mai mulţi "au venit ca la un eveniment monden", dar i se pare ciudat ca un număr atât de mare de oameni să se adune fără un Citește mai departe...

Tragedie in Buzau! O fetița de 4 ani a ramas orfana de ambii parinți, dupa ce au murit intr-un accident de motocicleta O familie din Buzău trăiește o adevărată tragedie, după ce doi tineri au murit într-un accident de motocicletă. Cumplitul accident produs pe DN 2B a lăsat fără părinți o fetiță în vârstă de patru ani. Vineri seară, cei doi se plimbau cu motocicleta pe care Andreea i-o făcuse cadou soțului ei, Mădălin, în momentul în […] The post Tragedie în Buzău! O fetiță de 4 ani a rămas orfană de ambii părinți, după ce au murit într-un accident de motocicletă appeared first on Cancan.ro.

Se cearta cu toata lumea la “Te vreau langa mine“, iar telespectatorii nu o mai vor! Odată cu Andreea Mantea la cârma emisiunii “Te vreau lângă mine“, s-au produs și alte schimbări în ceea ce privește show-ul de la Kanal D. Prezentatoarea a observat că sun foarte mulți telespectatori care nu o mai vor pe Niky, deoarece a ajuns să se certe cu toată lumea. Astfel, Andreea a decis ca publicul […] The post Se ceartă cu toată lumea la “Te vreau lângă mine“, iar telespectatorii nu o mai vor! appeared first on Cancan.ro.