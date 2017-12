Dezvaluiri ale lui Sorin Grindeanu despre relatia cu Liviu Dragnea: 'A fost un an provocator' / VIDEO

Fostul premier, Sorin Grindeanu, a plecat cu scandal de la Palatul Victoria. Acesta nu a vrut să demisioneze şi a fost dat jos din fruntea Guvernului de propriul partid prin moţiune de cenzură. Ulterior, a fost instalat la şefia ANCOM. Grideanu vorbeşte acum despre relaţia pe care o are, momentan, cu Liviu Dragnea.

"Relaţia mea cu Liviu Dragnea e instituţională. Vin în Parlament. Prezint bugetul ANCOM. Nu e vorba de scuze aici. A fost un an provocator", a spus Grindeanu care susţine că nu are niciun merit pentru creşetrea economică a României. "Nu am niciun merit pentru rezultatele economice din acest an. A fost o echipă. Foarte mulţi erau pesimişti în legătură cu creşterea economică. Mă bucur. E un an cu foarte multe provocări 2018", a mai spus Grindeanu.