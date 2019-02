DEZVALUIRI BOMBA! Angajatii E.ON rup tacerea si spun totul despre directorii companiei: "Acesta este doar inceputul" FOTO, VIDEO

protest E on Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Angajatii E.ON au ajuns la limita rabdarii din cauza conditiilor in care lucreaza si sar cu acuze grave la adresa conducerii companiei germane • Sute de salariati au organizat un protest spontan, dupa ce sefii E.ON au ignorat toate cererile facute de angajati in ultima perioada pentru marirea salariilor si crearea unor conditii mai sigure de munca • Oamenii acuza faptul ca sunt exploatati dupa ce au fost facute concedieri masive in cadrul companiei, iar lipsa de investitii in instalatii face ca pericolele sa fie la tot pasul, atat pentru muncitori, cat si pentru clientii care au suferit accidente mortale in anii precedenti • In prag de pensionare, dupa o vechime de 38 de ani d ...