DEZVALUIRI BOMBA! Cum ajung banii iesenilor in conturile Veolia: contracte preferentiale de milioane de euro cu firme private, in complicitate cu Primaria Iasi

Cristian Puscas si Madalin Mihailovici • In editia de astazi a cotidianului BUNA ZIUA IASI va prezentam parcursul banilor care pleaca din buzunarele cetatenilor si din bugetul public al municipiului Iasi si ajunge in conturile francezilor de la Veolia, iar apoi in firmele private controlate prin intermediari de aceleasi personaje • Primaria Iasi este complice la acest jaf din bugetul public care se face cu acte in regula, insa autoritatile locale ofera o libertate de miscare extrem de mare corporatiei franceze care face tot mai multe abuzuri in randul asociatiilor de proprietari si al iesenilor • Accidentul mortal de munca care a avut loc la Veolia Iasi a provocat o mare ingrijorare in randul angajatil ...