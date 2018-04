Dezvaluiri bomba! Gigi Becali: SRI stia cu o zi inainte ca o sa fiu condamnat    

Gigi Becali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gigi Becali a povestit cum a fost oprit la granita, cand a vrut sa plece, cu o zi inainte de a fi condamnat, declarand ca ar vrea sa-i multumeasca procurorului, care a dispus oprirea sa la aeroport, intrucat nu ar fi putut sa traiasca in alta tara. Pe mine m-au oprit la granita, cand mergeam la rugaciune. M-au oprit la aeroport in seara aia, a doua zi m-au condamnat. Cu alte cuvinte, SRI stia ca trebuie sa fiu condamnat, au atentionat Inalta Curte. Eu am vrut sa-l cunosc pe procurorul ala care m-a oprit la aeroport, sa-i zic sarut mana ca n-am plecat, ca-mi distrugeam viata si in alta tara nu pot trai. Daca ar fi acum, dupa experienta pe care o am, si daca fac 5 ani nu raman in strainatate. Fac puscaria ...