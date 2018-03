Dezvaluiri bomba! Laura Codruta Kovesi ar fi primit bani de la Sebastian Ghita! 

Sebastian Ghita si Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Codruta Kovesi a primit bani de la Sebastian Ghita pentru a-si cumpara o masina, in perioada in care a lucrat la Bruxelles, sustine jurnalistul Dan Andronic, intr-un nou episod "Noi suntem statul", publicat in Evenimenul Zilei. Dan Andronic povesteste ca Laura Codrutia Kovesi nu avea suficienti bani - mai avea nevoie de inca 7.000 de euro, asa ca a apelat la prietenii sai din Capitala. In aceasta situatie, generalul SRI Florian Coldea l-ar fi sunat pe Sebastian Ghita pentru a face rost de restul banilor pentru Laura Codruta Kovesi. CITESTE SI: Sebastian Ghita, dezvaluiri INCENDIARE: "A existat o rivalitate intre generalul Florian Coldea si George ...