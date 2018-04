Dezvaluiri cutremuratoare: Detaliile socante despre Ionela Prodan pe care Ana le-a tinut ascunse pana acum! Ce s-a intamplat, de fapt, cu cantareata de muzica populara: Pe langa problemele la pancreas, acum 3 luni a suferit si…

In primavara lui 2017, Anamaria Prodan a incercat sa isi vindece mama de cancer in strainatate.

Ionela Prodan a murit luni seara, la orele 21.00, la Spitalul Elias din Bucuresti, dupa ce un cancer nemilos la pancreas i-a fost fatal! Artista, in varsta de 70 de ani, s-a stins din viata, avand-o alaturi pe fata ei, Anamaria!

De cand s-a imbolnavit, Ionela Prodan a avut un sprijin extraordinar in Anamaria! Impresara a fost cea care a ingrijit-o pana in ultima clipa, a stat cu ea in spital zi si noapte, i-a dat sa manance cu lingurita, i-a monitorizat perfuziile si a avut grija ca marea vedeta a folclorului romanesc sa fie mereu schimbata si sa arate impecabil, asa cum isi dorea ea.

Ionela Prodan a murit luni seara! Ce a incercat sa faca fata ei anul trecut

De altfel, Anamaria a fost si persoana care a incercat si, totodata, a cautat toate leacurile posibile pentru a o vindeca! Asa a ajuns, in primavara anului trecut, si in Cuba, tara recunoscuta in a trata anumite forme de cancer!

“Anamaria nu a vrut sa ii spuna mamei sale ca sufera de o maladie grava la pancreas. Fara sa stie Ionela Prodan, prin recomadari, ea a gasit o clinica de specialitate din Cuba si, dupa ce a discutat cu medicii, si-a convins parintele sa mearga intr-o vacanta acolo, nicidecum la vreun tratament. Mai mult, i-a zis de un spital specializat pe infrumusetare, fiindca Ionela ar fi refuzat sa se supuna unor analize in strainatate, si-ar fi dat seama ca ar fi ceva in neregula. Mai mult, pentru a fi cat mai credibila, Ana i-a spus, la fata locului, ca va face si ea aceleasi investigatii, deoarece vrea sa arate perfect!”, au dezvaluit persoane apropiate familiei pentru WOWbiz.ro!

Din pacate, in Cuba, dupa rezultatele analizelor, Anamaria nu a gasit remediul miraculos pentru mama ei. “Medicii de acolo aveau tratamente doar pentru cancerul pulmonar, astfel ca, ea a trebuit sa se intoarca in tara si sa caute alte solutii. Din nefericire, pana la urma, in ciuda eforturilor, nu a reusit sa sis salveze mama si Ionela Prodan a murit luni seara la Elias”, au mai spus apropiatii familiei.

Ionela Prodan s-a luptat pana in ultima clipa sa traiasca! Indragita cantareata suferea de cancer, insa alte afectiuni grave ar fi putut sa ii aduca sfarsitul mult mai devreme!

Ionela Prodan a suferit un accident cerebral! Anamaria a fost langa ea si atunci in spital

Maladia nemiloasa la pancreas i-a macinat organismul Ionelei Prodan in ultimul an! Vedeta a slabit vizibil si, de multe ori, avea caderi care ii alarma pe membrii familiei! Este arhicunoscut faptul ca regina muzicii populare din Dabuleni s-a confruntat cu mari probleme cardiace, ba chiar medicii i-au pus si un holter de monitorizare a inimii o perioada, dar acuza si dureri de cap.

De altfel, putini stiu ca, la inceputul anului, Ionela Prodan a suferit un accident cerebral si a fost internata de urgenta la spital! Alaturi de ea a fost, ca intotdeauna, Anamaria Prodan! “Fiica ei a ingrijit-o pana in ultima clipa. La fel s-a intamplat si in acele momente. Ana a stat 18 zile si 18 nopti in salon si i-a oferit mamei sale tot sprijinul de care avea nevoie. A fost langa ea, ca langa un copil! Atunci, a reusit sa o salveze, acum, din pacate, organismul artistei a cedat!”, au dezvaluit persoane apropiate familiei!

