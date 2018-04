Dezvaluiri cutremuratoare! Facturile romanilor au fost umflate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezvaluire-soc despre facturile platite de romani la electricitate. Seful Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat ca o investigatie a institutiei pe care o conduce a scos la iveala faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand umflarea tarifelor la electricitate. El a precizat ca oameni din interiorul Electrica au fost implicati in acest cartel si ca societatea a fost amendata. Potrivit lui Chiritoiu, in urma investigatiei Autoritatii de Concurenta tarifele ar trebui sa scada. "Mai multe companii au fost pagubite. Au participat si oameni din interiorul Electrica, deci intr-un fel s-au furat singuri. Am sanctionat si compania Electrica, intrucat au fost pagubiti clientii ei. ...