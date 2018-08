Dezvaluiri de interes la BZI LIVE! Medic celebru: "Bauturile fierbinti pot fi cauza acestei boli, care continua sa fie o nescunoscuta pentru oameni"- FOTO, VIDEO

Sase procurori DNA si-au incetat delegarea, pentru ca nu indeplineau criteriul vechimii Update Ce spune DNA Procurorul general Augustin Lazar a dispus, luni, incetarea delegarii pentru sase procurori din DNA, care nu indeplinesc conditia de vechime de minimum opt ani.

Marius Copil, in urcare. Horia Tecau, in coborare: Cum arata clasamentul ATP in aceasta saptamana Marius Copil a urcat doua pozitii in clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis, dat publicitatii luni de ATP, aflandu-se saptamana aceasta pe locul 91, cu 642 de puncte.

Tudorel Toader, activ și din concediu: ține sub lupa DNA. Ce raspuns a solicitat Ministrul Justiției, Tudorel Toader, deși aflat în vacanță, a trimis o adresă la Direcția Națională Anticorupție (DNA) î ...

Bistrița: Un mort și trei raniți, dupa ce o mașina condusa de un șofer fara permis a lovit un copac Un bărbat de 55 de ani a murit și alte trei au fost rănite grav, luni, după ce mașina în care se aflau a intrat, într-un copac, pe raza localității Piatra, comuna Chiuza, din județul Bistrița-Năsăud. Șoferul nu avea permis de conducere. Potrivit managerului Serviciului Județean de Ambulanță Bistrița-Năsăud, Annabella Muzsi, o persoană a murit

Cozmin Gusa: „Singurul care ar avea datoria sa participe mitingul diasporei este Klaus Iohannis!" Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit, într-o intervenţie la Realitatea TV, despre dorinţa unor politicieni de a participa la mitingul diasporei, anunţat pe 10 august. „Este şocant (n.r. despre declaraţia lui Ludovic Orban despre participarea la mitingul diasporei). Acestă remanenţă, perpetuare în prostie politică, de care dau dovadă aceşti lideri gen Orban sau alţii, nu

Trei tineri au fost arestati dupa ce au incercat sa vanda cannabis si ecstasy in statiunile 2 Mai si Vama Veche Trei tineri cu vârste cuprinse între 19 şi 22 de ani au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri, după ce au fost prinşi în timp ce încercau să vândă cannabis şi ecstasy în staţiunile 2 Mai şi Vama Veche. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Constanţa, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi procurorii

Carmen de la Salciua se „lupta"in trending cu Dorian Popa, Delia, Drake și Nicki Minaj: „Sunt copleșita!" Succes uriaș pentru cea mai iubită artistă din muzică populară și de petrecere! Carmen de la Sălciua are de ce sa fie fericită: cea mai nouă piesă lansată în urmă cu doar o zi, „De ce trăim o iubire interzisă?", se afla, in aceasta dimineata, pe locul 2 în trending pe Youtube, înaintea unor artiști

Localnicii dintr-o comuna au alungat autoritatile venite sa eutanasieze porcii cu pesta Este scandal în comuna Unirea, din judeţul Brăila, după ce localnicii au alungat, luni, echipele Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) venite să eutanasieze porcii dintr-un focar de pestă porcină africană, oamenii refuzând să le permită accesul în curţi.

Cel putin o persoana a murit, iar alte 65 au fost ranite in urma accidentului din Bologna Cel puţin o persoană a murit, iar alte 65 au fost rănite în urma accidentului rutier urmat de o explozie de amploare produs luni la periferia oraşului italian Bologna, anunţă autorităţile italiene, citate de site-ul cotidianului Corriere della Sera, potrivit Mediafax.Cel puţin 14 dintre persoanele r ...