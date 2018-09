Dezvaluiri de ULTIMA ORA - Cine i-a injunghiat pe baschetbalistii americani la Braila? Un temut interlop, unul dintre atacatori

Daniel Gabriel Husein, poreclit Dasaev, un temut interlop brailean, este principalul suspect al sangerosului atac in care doi baschetbalisti americani au fost injunghiati pe terasa Music Pub din Braila, scrie redactia debraila.ro.

Anchetatorii au stabilit deja identitatea tuturor celor care i-au agresat pe sportivii americani, scrie DeBrăila.ro.

ULTIMA ORĂ - Reacția Ambasadei SUA la București după ce doi sportivi americani au fost înjunghiați

“Dasaev” s-a intors la Braila in urma cu patru ani, dupa ce a ispasit ani grei de inchisoare, pentru proxenetism si viol, sentinta data de o instanta din Spania.

Interlopul a devenit celebru la inceputul anilor ‘90 pentru faptele sale extrem de violente.

Doi americani de culoare, baschetbalisti la clubul brailean Cuza Sport, au fost atacati, in noaptea de sambata spre duminica, de mai multi indivizi, in timp ce se aflau pe terasa „Music Pub” din Gradina Mare, in zona centrala a orasului. Unul dintre ei este în stare gravă şi a fost transferat la Bucureşti.