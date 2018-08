DEZVALUIRI despre audierea lui George Maior la Comisia SRI: 'Am avut un schimb de mesaje. Nu vom avea discuții despre scrisoarea lui Giuliani'

Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control al SRI, susține că George Maior va fi invitat la comisie pe 4 septembrie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, menționând că a avut un schimb de mesaje cu ambasadorul. Manda a precizat că discuțiile din Comisie vor viza dezvăluirile făcute de Horia Georgescu și nu afirmațiile lui Maior legate de scrisoarea lui Rudolph Giuliani.

"Am aflat că e în România și am stabilit cu cei doi colegi din conducerea comisiei să convocăm pentru marți, 4 septembrie, ora 11.00. Am trimis adresă către MAE să ne sprijine că nu avem unde să-l cităm în acest moment și așteptăm să vină pe 4. A avut inclusiv un schimb de sms-uri cu domnul Maior în care i-am zis că trimitem invitația către MAE și că nu vom avea discuții despre scrisoarea lui Giuliani. Noi avem de clarificat subiectele expuse de domnul Horia Georgescu în luna mai. Eu cred că va veni la comisie, cred că e în interesul domniei sale. Când o să am o confirmare foarte clară o să informez opinia publică în acest sens", a declarat Claudiu Manda la Antena 3.