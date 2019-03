DEZVALUIRI despre capturarea de catre autoritațile maghiare a fostului președinte al ANRE - Olosz Gergely a fost prins in trafic

Olosz Gergely, fost presedinte al ANRE și fost parlamentar, condamnat la 3 ani de inchisoare in Romania, a fost prins in Ungaria, in trafic, in seara zilei de 13 martie, potrivit politistilor. In acest moment, acesta este in arest in Ungaria, autoritatile din Romania fiind informate.

Depistarea acestuia a fost posibilă ca urmare a informațiilor operative transmise de către Politia Romania cate autoritatile din Ungaria, potrivit oficialilor IGPR.

Citeste si După LOVITURA încasată de la senatori, Donald Trump a anunțat că va uza de dreptul de VETO

Olosz Gergely a fost condamnat in decembrie 2018 la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, insa s-a sustras executarii pedepsei.

Fapta a fost săvârșită în anul 2010, când sus-numitul deținând calități oficiale a pretins și primit pentru sine și pentru alții diverse sume de bani (516.000 Euro, 384.000 Euro, 400.000 Lei) pentru a-și exercita influența în vederea intermedierii unor contracte ale unor companii private cu diverse societăți pe acțiuni.