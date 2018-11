Dezvaluiri despre generalul (r) Florian Coldea: Fostul sef SRI si-ar fi facut o firma alaturi de un afacerist controversat

Marius Copil și-a anunțat PRINCIPALUL plan pentru 2019 După ce a lăsat o impresie frumoasă în finala la turneul Masters 500 de la Basel Marius Copil a decis să încheie acest an activitatea sportivă. El a spus ce a însemnat 2018 pentru el dar și ce vrea să facă în 2019: să ajungă în top 30.Citește și: Preţul petrolului - cea mai mare scădere din ultimii ...

Horoscop 4 noiembrie 2018. Racii au mari rezerve vis-a-vis de anturaj, iar Varsatorii trebuie sa taie raul din radacina Horoscopul zilei de duminică, 4 noiembrie 2018. Previziunile astrale complete pentru fiecare zodie în parte

Nu, nu este o coincidenta: Guvernul tocmai ne-a mai pagubit de cateva miliarde de dolari! Trista aniversare in acest noiembrie pentru cei 140 de ani de cand Dobrogea este parte a statului roman: cea mai importanta si mai mare companie din Dobrogea este abandonata definitiv unui investitor prea slab si prea sarac pentru a sti ce sa faca cu ea.

Donald Trump a intrat in campanie pentru a salva Senatul. Confruntarile din 7 state decid rezultatul final Senatul SUA este compus din 101 membri. Sunt 100 de senatori, cate doi pentru fiecare stat, plus vicepresedintele, care are drept de vot in cadrul acestui for legislativ. In caz de egalitate in ce priveste adoptarea unei legi, votul vicepresedintelui SUA inclina balanta.

Ministrul de Finante a rabufnit in miez de noapte: Replica dura a lui Teodorovici pentru contestatari Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, le dă o replică adversarilor politici, printr-o postare pe Facebook în miez de noapte. Acesta răspunde în principal la acuzaţia formulată de senatorul PNL Florin Cîţu, despre o presupusă finanţare a datoriei externe din fonduri europene.CITEȘTE ȘI: St ...

Teleormanleaks. RISE Project, in posesia a mii de documente din interiorul Tel Drum O valiză cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui

Un profesor din Olt a dat „lovitura” la 80 de ani! Invenția lui inedita a fost premiata la Bruxelles și Geneva Profesorul Dobre Puținelu, din Izbiceni, Olt, are 80 de ani. Toată viața a lucrat la catedră. A predat istoria și geografia multor generații din sat. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Trăind în Câmpia Romanaților, dorința sa de a cultiva legume mari, frumoase și sănătoase l-a făcut să studieze tratamentele aplicate plantelor. (Cel mai bun studio de videochat […] The post Un profesor din Olt a dat „lovitura” la 80 de ani! Invenția lui inedită a fost premiată la Bruxelles și Geneva appeared first on Cancan.ro.

L-am fotografiat antrenandu-se in padure in echipamentul bogatașilor saudiți! Cu mare tam-tam a plecat, de fiecare dată, Victor Pițurcă de la Al Ittihad! Ultima oară s-a ajuns chiar la TAS, unde fostul selecționer al României a câștigat nu mai puțin de două milioane de dolari, bani din contractul pe care arabii nu-l onoraseră. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Cu toate acestea, Pițurcă a rămas în […] The post L-am fotografiat antrenându-se în pădure în echipamentul bogătașilor saudiți! appeared first on Cancan.ro.

Apropiații l-au dat disparut pe Florin Salam, in timp ce Roxana Dobre… La aproape o săptămână de la incidentul de la Milano, unde a luat un pumn în figură, Florin Salam pare că nu-și revine. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) Amicii nu l-au mai văzut, nu dau de el nici măcar la telefon. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia […] The post Apropiații l-au dat dispărut pe Florin Salam, în timp ce Roxana Dobre… appeared first on Cancan.ro.