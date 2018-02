DEZVALUIRI despre razboiul dintre Carmen Dan si Mihai Tudose: Ce s-a intamplat in BIROUL premierului

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit şi despre scandalul care a zguduit Poliţia Română: cazul poliţistului-pedofil. Invitată la România TV, ministrul Dan a spus că a declanşat verificări, după ce au apărut informaţii în spaţiul public cu privire la o eventuală protecţie de care ar fi beneficiat Eugen Stan.

"Bineînţeles că am făcut verificări şi au privit tocmai respectarea procedurilor administrative şi demonstrarea responsabilităţilor: în ce măsură şefii săi au gândit să-l protejeze.Eu spuneam şi la momentul la care a izbucnit şi acest scandal, această situaţie intolerabilă, că nu trebuie să încercăm să motivăm această situaţie ca fiind un caz izolat. Situaţia e de o gravitate mare şi trebuie tratată şi privită ca atare. Poziţionarea mea s-a făcut în prezenţa conducerii ministerului, cu ocazia unei întâlniri pe care am avut-o după ce am descoperit că agresorul era poliţist. Am cerut comunicare şi deschidere. Lucrul acesta nu s-a întâmplat şi ştiţi.", a precizat ministrul de Interne.

În acest context, Carmen Dan a vorbit şi despre conflictul cu fostul premier Mihai Tudose.

"Credeţi-mă că nu ştiu cu exactitate care au fost motivele pentru care premierul a avut această poziţionare, dar ştiu cu certitudine că nu s-ar fi rostogolit aşa lucrurile cum s-a întâmplat dacă orice diferenţă de opinie dintre ministru şi premier ar fi rămas în cadru instituţional. Eu am încercat, dar nu am simţit că există reciprocitate şi nu am putut decât să rămân fermă. Am explicat de ce am propus schimbarea din funcţie. Nu e vorba de o dispută personală. Nu am un război cu nimeni, nici cu inspectorul general de la acel moment, nici cu premierul româniei. Nu am avut decât dorinţa să explic lucruri pe care le-am constatat şi a pune pe masă informaţii pe care chiar şi eu le-am obţinut foarte greu.", a completat Carmen Dan.

Ministrul a explicat şi de ce adjunctul fostului şef al Poliţiei, Marius Voicu, nu şi-a pierdut funcţia în urma scandalului.

"Este în funcţie pentru că este într-o cercetare administrativă. Propunerea de a-l schimba din funcţie pe domnul Despescu are o explicaţie care intră în rangul pe care o ocupă. El avea rang de secretar de stat. Domnul Despescu nu a dat concurs pe funcţia respectivă. (...) E normal şi firesc şi legal să lăsăm cercetarea să se finalizeze şi în urma acestei cercetări să se identifice clar responsabilităţile, nerespectarea lor, dacă există şi să se ia măsuri. (...) Inspectorul general al Poliţiei Române, ce i-am reproşat şi motivul pentru care am făcut propunerea e în zona gestionării greoaie, fără asigurarea comunicării. (...) Cred că trebuia să comunice şi să-şi asume şi să arate respect şi disponibilitate, pentru că era o situaţie cu mult impact în zona publică.", a explicat ministrul de Interne.

