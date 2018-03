Dezvaluiri din culisele telenovelelor. Cum se comporta Nicoleta Luciu pe platourile de filmare

nicoleta luciu

Nicoleta Luciu a jucat in numeroase telenovele de succes, dar nu multi stiu cum se comporta aceasta pe platourile de filmare.

Nicoleta Luciu, care in prezent nu mai are niciun proiect de televiziune, a fost considerata una dintre cele mai voluptuoase vedete din showbiz-ul romanesc. de-a lungul anilor, bruneta a facut furori cu aparitiile sale incendiare si a starnit fanteziile barbatilor.

Nicoleta Luciu si-a incercat talentul si ca actrita in telenovele care s-au bucurat de mare succes la public. printre acestea si „Numai iubirea” si „Lacrimi de iubire”.

Despre rolul Sonia pe care Nicoleta Luciu, in varsta de 37 de ani, l-a interpretat in telenovela „Lacrimi de iubire” a oferit amanunte Eugen Patriche in cartea sa „Doua vieti – Amintiri despre televiziune”. Acesta a ofeirt detalii despre comportamentul brunetei dincolo de lumina reflectoarelor.

Scenaristul a fost placut surprins de comportamentul Nicoletei Luciu, care era extrem de respectuoasa cu toti cei din jur, chiar si atunci cand filma in slip.

„Nicoleta Luciu a depasit emotiile debutului. N-am intalnit o femeie mai bine crescuta si mai serioasa ca Nicoleta… Frumusetea ei naturala, prezentele prin Playboy, usurinta cu care poza in ipostaze sexy te faceau sa o crezi o fiinta usuratica. Dar pana o cunosteai. Am admirat straduinta ei de a invata, de a performa, pastrandu-si firea asezata si politicoasa… O politete dusa pana la a se adresa cu vechiul “sarut mana” unor oameni mult mai in varsta, cum eram eu si sotia mea, dupa ce filmase, cu totala naturalete, o scena de amor cu Lucian Viziru – o mare dezamagire pentru mine -, iesind din pat doar in slip…”, a scris scenaristul Eugen Patriche in cartea lui.

