Dezvaluiri din dosarul lui Kovesi - Aducerea lui Nicolae Popa in Romania nu a fost anchetata NICIODATA. Ce au verificat in realitate procurorii

Secția pentru Investigare Infracțiunilor din Justitie a anuntat, vineri, ca in dosarul in care Laura Codruta Kovesi este cercetata pentru fapte care au legatura cu aducerea in tara a lui Nicolae Popa, ancheta a fost extinsa pentru favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Extinderea anchetei se referă la un comunicat transmis pe 9 ianuarie 2017 de Parchetul General, prin care, spun procurorii, s-ar fi "comunicat, în mod nereal, faptul că procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică ar fi dispus începerea urmăririi penale cu privire la faptă" in dosarul privind aducerea in tara a lui Nicolae Popa.

"Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au dispus prin ordonanță începerea urmăririi penale cu privire la faptă, respectiv infracțiunea de abuz în serviciu, în cauza având ca obiect informațiile făcute publice prin intermediul unor înregistrări difuzate în mass-media cu privire la o serie de afirmații făcute de fostul deputat Sebastian Ghiță. Cercetările în acest dosar vizează toate aspectele prezentate opiniei publice de către persoana anterior menționată prin intermediul înregistrărilor difuzate.

În acest context, precizăm că, în urma verificărilor efectuate, a rezultat că aducerea în țară a inculpatului Nicolae Popa a fost efectuată de către Poliția Română, iar costurile aferente transportului au fost achitate integral de către această instituție", este comunicatul invocat de procurori.

Informatiile STIRIPESURSE arata ca, in realitate, procurorul de caz, Elena Iordache, nu a investigat niciodata faptele despre care se vorbea in comunicat, fiind vorba, cel mai probabil, despre o eroare de comunicare la nivelul institutiei.

Nu este exclus ca magistratul sa fie chemat la audieri pentru a da explica din ce motive nu a anchetat aspectele mentionate.

Dosarul pe care il avea in instrumentare Elena Iordache a vizat dezvaluirile publice ale lui Sebastian Ghita dupa ce a fugit in Serbia si anumite inregistrari prezentate de acesta, insa nu ar fi vizat si extradarea lui Nicolae Popa.

Astfel, la 4 ianuarie 2017 procurorii de la Parchetul General s-au sesizat din oficiu dupa aparitia in presa a discutii inregistrate purtate de fostul președinte Traian Basescu cu Sebastian Ghita, din care reiesea ca decizia in dosarul ICA, privindu-l pe Dan Voiculescu, ar fi fost luata ilegal. Doua zile mai tarziu, a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu, fiind administrate mai multe probe, precum audieri de martori sau înscrisuri.

Printre persoanele audiate au fost Camelia Bogdan,Traian Basescu, Alexandru Mihalcea,colegul de complet al Cameliei Bogdan, si Victor Ponta.

De asemenea, la data 24 februarie 2017 a fost audiat Florian Coldea, iar pe 10 aprilie Laura Codruta Kovesi, ambele audieri fiind facute in secret.

Declaratia din 10 aprilie este cea invocata de procurori pentru sustinerea acuzatiei de marturie mincinoasa in cazul Laurei Codruta Kovesi.

"Procurorii din cadrul SIIJ au mai reținut că la data de 10.04.2017, pe parcursul procedurilor judiciare efectuate într-un dosar penal instrumentat de PÎCCJ - Secția de urmărire penală și criminalistică, magistratul menționat anterior a fost audiat, în calitate de martor, prilej cu care acesta ar fi declarat în mod nereal că relația pe care a avut-o cu persoana vătămată a fost o relație pur instituțională, negând existenta unei relații private, deși această relație ar fi constituit o împrejurare esențială pentru cauza penală", transmiteau anchetatorii.

Dupa cateva luni, pe 17 noiembrie a dosarul a fost clasat. Ulterior, procurorul superior Elenei Iordache a admis o plangere a Grivco impotriva ordonantei de clasare, decizia fiind avizata si de instanta. Cauza a fost repartizata unui procuror care nu a finalizat ancheta, fiind trimisa Sectiei pentru investigarea magistratilor.