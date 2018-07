Dezvaluiri EXPLOZIVE! Sorina Matei intervine in scandalul protocolul SRI-Ministerul Dezvoltarii. Cui i-ar aparține, de fapt, semnatura lui Dragnea

Jurnalista Sorina Matei dezvăluie, într-o postare amplă publicată pe Facebook, că semnătura care apare pe protocolul încheiat în 2014 între SRI și Ministerul Dezvoltării și despre care s-a spus că este a lui Liviu Dragnea, nu aparține, de fapt liderului PSD. Semnătura îi aparține lui Sevil Shaideh, susține jurnalista, care de-a lungul anilor a studiat semnătura președintelui PSD, în cadrul unei anchete privind dosarul referendumului.

„Acum 2 ani și ceva când unii nu descoperiseră ca exista Liviu Dragnea pe acest pământ și in anchete, eu studiam semnăturile lui Dragnea ca sa văd ce mizerii au făcut Papici și Kovesi in dosarul referendumului. Ca atare, le transmit colegilor din presa ca NU aceea este semnătura lui Liviu Dragnea din ce a publicat azi G4 media pe protocolul lui peste cu SRI, via USR. Așa cum se vede, pe ceea ce au publicat ei, de la zăpăcitul acela de la USR, pe document se și vede de la o poștă că e un P cât casa. Deci logic și pentru cine știe ce e P, înseamnă ca pentru Dragnea şi în numele lui, cu acordul lui, a semnat altcineva protocolul lui peste. Care foarte probabil avea delegare.

Însă le-a fost lene să mai facă o verificare, deşi inclusiv P-ul se vede de pe lună şi au scris că nu ştiu fraierii dacă aceea e semnătura lui Dragnea sau nu: "A apărut și semnătura lui Liviu Dragnea pe protocolul încheiat în 2014 între Ministerul Dezvoltării și SRI". Care semnătură NU ESTE A LUI DRAGNEA.

Nu că Dragnea n-ar fi ştiut de protocol şi n-ar fi fost de acord cu el, dar nu poţi să prezinţi cardinal şi indubitabil că aceea e semnătura lui Dragnea, că woow "a apărut", în sfârşit, când TU ŞTII că aceea NU ESTE semnătura ăluia, are P pe ea şi la o minimă verificare îţi pică tot titlul ştirii şi ceva text. Eu ştiu că informaţiile jurnalistice prezentate publicului trebuie să fie conforme cu realitatea.

Pentru conformitate cu realitatea, semnătura lui Dragnea e distinctă și se poate vedea pe toate documentele publicate de mine acum 2 ani in exclusivitate. Plus comparaţii pe semnătura lui Dragnea de-a lungul anilor, incepând cu 2008. Numai USR o prezintă fals acum si cine mai pica in capcana si numai Papici a înțeles acum mulţi ani, printre alte prostii si greseli, ca semnătura lui Dragnea e "indescifrabilă" făcând praf cu intenție un rechizitoriu.