Dezvaluiri fara rețineri - Cat de sarac era Gigi Becali cand era copil: 'Parinții mei locuiau la cort! Mama facea chirpici cu mine in brațe'

Gigi Becali nu își ascunde niciodată originile sau felul în care a trăit în perioada copilăriei! Drept dovadă, latifundiarul din Pipera a dezvăluit câte probleme a avut în trecut și cum a reușit familia lui să treacă peste ele.

"Tata s-a născut în Albania, mama în Bulgaria. Au fost deportați în Dobrogea, apoi în Bucovina, de aici în Banat, iar de acolo în Bărăgan, în satul Zagna, lângă Brăila, acolo unde m-am născut eu în 1958. M-am născut în lagărul de concentrare de la Zagna.

Mama mi-a spus că în fiecare noapte, de când a rămas însărcinată, se ruga la Dumnezeu și spunea «Doamne, nu le face lor pe plac! Să-mi dai un băiat cu stea în frunte!». La acea vremea, machedonii erau considerați un pericol pentru comuniști și nu aveau voie să locuiască la granițe", își începe patronul vicecampioanei poveste în cartea lui Dinu Barbu, "Armâni şi megleniţi din Banatul Timişean”, scrie wowbiz.ro.

Un oficial BNR distruge MITURILE monedei euro pe piața din România

Familia Becali a stat cinci ani în Săcălaz. În 18 iunie 1951, membrii ei au fost deportaţi în Bărăgan, alături de multe alte familii de aromâni. Gigi Becali a recunoscut că a fost sărac atunci, dar nu se rușinează de acest lucru. "Părinții mei locuiau la cort. Stăteam doi-trei ani într-un loc, apoi ne mutam. Mama îmi povestea că făcea chirpici cu mine în brațe, alăptându-mă, ca să construiască o casă. Când eu am făcut un an, părinții mei s-au mutat în Pipera. Mama e foarte blândă, nu m-a lovit niciodată.

Era croitoreasă și îmi croia cele mai frumoase haine. Tata mi-a dat o singură palmă, că am scăpat oile. Am copilărit între salcâmi, porumb, grâu și oi. Am crescut prin livezi, între animale și m-am bucurat de fructele oferite de natură, am băut lapte direct din găleată și am muls oile de la 12 ani", își povestea latifundiarul copilăria într-un interviu pentru Capital.

Gigi Becali a recunoscut că a fost sărac, dar în cartea "Becali şi Politica. Începuturile", patronul vicecampioanei a detaliat și cum a reușit părintele său să depășească momentele critice și să se dezvolte pe plan profesional. "Tata şi-a dat repede seama cât de lacomi şi corupţi erau anumiţi activişti de partid, ofiţeri de Miliţie sau Securitate. Avea multe oi şi mult surplus de lapte, brânză, smântână, carne. Avea suficient de mult din toate ca să le dea plocoane tuturor celor cu care intra în contact. Veneau la el tot felul de mari figuri din ierarhia comunistă ca să cumpere produse de calitate, iar el le dădea cadouri.

Ei i-au permis să-şi extindă afacerile, să devină furnizor pentru hoteluri şi restaurante, pentru case de protocol. Aşa a ajuns chiar să trimită berbecuţi în diferite ţări arabe, cu permisiunea autorităţilor. Pentru asta plătea şpăgi substanţiale, dar a ştiu cum să facă în aşa fel încât a trimis valută, dolari, în America, la rudele sale. Cel mai bun profesor de afaceri pe care l-am avut a fost tata", a detaliat Becali în publicația autobiografică.