Dezvaluiri HALUCINANTE despre Mircea Negulescu: Un fost sef din SRI Prahova SCOATE LA IVEALA legaturile procurorului cu ofiteri ai serviciului / VIDEO

Fostul şef al biroului de contrainformaţii din SRI Prahova a făcut noi dezvăluiri halucinante despre Mircea Negulescu. Într-un interviu acordat România TV, Daniel Florea a vorbit despre legăturile pe care procurorul le avea cu mai mulţi ofiţeri din SRI. "Era o gaşcă între mai multi ofiţeri SRI şi un procuror şi lucrau în tandem: Culegeau date ce îl interesa pe procuror, le băgau în anumite cazuri", a spus Florea.

Citeşte şi: Adrian Severin RUPE TĂCEREA! Mesaj DUR către ministrul Justiţiei şi Guvern: 'Într-o zi, toţi vor RĂSPUNDE, să nu se îndoiască...'

"Pe Negulescu l-am cunoscut in 97-98 , faceam naveta la Bucuresti, el era procuror la Parchetul General, iar eu eram ofiter la MAI la oficiul pentru refugiati. Am ramas in prietenie cu el si am venit la SRI la sfatul lui, intrucat in 2001 s-a mutat la Parchetul Militar la Ploiesti si eu m-am mutat la SRI exact dupa atentatul de la 11 septembrie. Am ramas in prietenie multa vreme, iar in 2006 am inceput sa ne racim in relatie, prin 2001 ne vizitam, eram prieteni apropiati. Nu cunosteam ce cazuri facea el si nici nu intram in relatii profesionale, nu intram fiecare ce lucram. In 2006-2007 a inceput sa se raceasa relatia, dar nu foarte tare, el acuzandu-ma ca il ascult la telefon pentru faptul ca lucram la SRI (...) Dupa anul 2010-2011, cam atunci, a inceput racirea completa. Rezulta si din denuntul facut la DNA in 2014, anterior sa fiu dat afara din SRI prin retragerea accesului la documente clasificate, s-a intmplat urmatoarea chestie: Negulescu avea o prietenie cu mai multi ofiteri SRI si se duce si spre niste relatii oarecum ilegale, fapt pe care l-am raportat.(...) Ce facea Negulescu? Lucra cu un fost ofiter SRI care acum e procuror, iar cineva, un procuror, sesizase de la Curtea de Apel unde lucra Negulescu ca acel ofiter mergea la Negulescu la birou si scria de pe calculatorul lui adrese la SRI Prahova. Ori era o munca anormala si ilegala. Daca SRI dorea sa transmita ceva Parchetului o facea pe procesul legal, iar Parchetul se adresa fara sa ceara SRI-ului. Ori din ce mi-a explicat mie un procuror, rezulta ca la Negulescu mergea un ofiter sau mai multi si scria adrese catre SRI. Practic eu am ajuns la concluzia pe care o raportasem catre Coldea ca era o gasca intre mai multi ofiteri SRI si un procuror si lucrau in tandem: culegeau date ce il interesa pe procuror, le bagau in anumite cazuri, iar apoi rezultau ca sunt date certe, informau Parchetul ca au date, iar Parchetul cerea date pe care le furnizase.", a declaratfostul şef al biroului de contrainformaţii din SRI Prahova.

Citeşte şi: ULTIMA ORĂ - Lovitură GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICŢIE au impus magistraţii de la Tribunalul Bucureşti

Fostul ofiţer SRI a povestit şi cum a fost "executat" de capii serviciului.

"Negulescu lucra cu Tudose Liviu, in 2012 a inceput sa lucreze Cozma, in special pe Mircea. Cand au aparut relatii nefiresti le-am raportat ierarhic. (...) Negulescu avea o boala pe sefi si tot in SRI stiam la nivel de zvon ca voia sa ii locul lui Mihaila Aurelian care era adjunctul lui Tudose la acea vreme. Cum putea sa ii ia locul? Decat sa arate ca face parte din aceasta gasca. L-au lucrat si pe Mihaila si hai sa ii nenorocim pe toti. Papici a aratat ca nu sunt probleme, asta a fost concluzia de atunci, toti fiind nemultumiti ca au fost intereceptati. Eu am fost executat, iar pt ca am facut denunt la DNA, Maior si Coldea, dar in special Coldea au luat decizia de a aduce un nou sef la Prahova, sperand ca ma voi opri cu plangerile facute la DNA.", a completat Florea.

Citeşte şi: Pedepse DURE pentru foştii asociaţi ai lui Sorin Ovidiu Vântu: Despăgubiri FABULOASE şi ani GREI de închisoare .