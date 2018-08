Dezvaluiri in premiera despre un loc istoric al Iasului. Catalin Martinus, primarul comunei Dobrovat, va prezenta la BZI LIVE toate detaliile despre comunitatea pe care o pastoreste

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua editie atractiva in studioul BZI LIVE. Marti, 21 august, de la ora 13.00, iesenii vor putea afla detalii despre dezvoltarea unei comunitati din judet cu o repreznetare istorica deosebita. Invitatul moderatorului Roxana Caraiman va fi Catalin Martinus, primarul comunei iesene Dobrovat, localitate cu secole de traditie in spate. Comuna aflata in sudul judetului Iasi, la limita cu judetul Vaslui, a demarat in ultima vreme o serie de proiecte de infrastructura, de educatie si nu numai, proiecte care vor fi prezentate pe larg de primarul Catalin Martinus. In plus, comunitatea din Dobrovat se poate mandri cu manastirea ce poarta numele comunei, de altfel ultima ctitorie a domnitorului Stefan cel Mare. Primarul Catalin Martinus v ...