Dezvaluiri incendiare - Cum și-a dat șeful SRI avizul pe 'Ordonanța Pruna' privind mandatele de supraveghere

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a avizat proiectul ordonanței de urgență a Guvernului privind mandatele de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, transmițând și o precizare pe care ministrul Justiției de atunci Raluca Prună și-a însușit-o, potrivit unui amendament publicat de luju.ro, scrie Mediafax.

Amendamentul este transmis de către Serviciul Român de Informații ministrului Justiției de la acea vreme, Raluca Prună.

"Urmare adresei dumneavoastra nr. 23227/2016, va transmitem anexat proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului privind unele masuri privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal, semnat de directorul Serviciului Roman de Informatii in calitate de avizator, cu urmatorul amendament: Dispozitiile legale propuse, de reglementare a modalitatii de punere in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal, sunt in concordanta cu recomandarile date de Curtea Constitutionala in Decizia nr. 51/2016, indeplinind cerintele de claritate, precizie, previzibilitate si accesibilitate a legii, in materie penala. Astfel, suntem de acord cu continutul proiectului ordonantei de urgenta a Guvernului supus analizei, cu precizarea ca, in ceea ce priveste competentele tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor in scopul executarii supravegherii tehnice, acestea sunt limitate numai la metoda speciala de supraveghere sau cercetare prevazuta de art. 138 alin. (1) lit. a) Cod de Procedura Penala referitoare la interceptarea comunicatiilor ori a oricarui tip de comunicare la distanta", potrivit sursei citate.

Ulterior, Raluca Prună l-a informat pe președintele de atunci al Consiliului Superior al Magistraturii, Mircea Aron, ca ministerul Justiției își însușește amendamentul Serviciului.

"In completarea corespondentei nr. 23227/09.03.2016 privind proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal, va transmitem anexat amendamentul formulat de catre Serviciul Roman de Informatii, formulat in contextul avizarii proiectului acestui act normativ si pe care Ministerul Justitiei il insuseste", se arată în adresa transmisă de către Raluca Prună CSM-ului.

Deputații juriști încep, marți, dezbaterile privind proiectul de aprobare a OUG 6/2016 privind punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică în procesele penale. Respingerea OUG ar putea conduce la revizuirea anumitor probe în dosare, potrivit ministrului Justiției.

Comisia Juridică a Camerei Deputaților va lua în discuție, marți, de la ora 10.00, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, potrivit ordinii de zi a comisiei.

Legea a fost adoptată tacit în Senat, Camera Deputaților fiind cameră decizională în acest caz.