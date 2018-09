Dezvaluiri INCENDIARE la DNA! Un inalt funcționar a rupt tacerea: Cum se dau HG-uri cu dedicație pentru baronii PSD

Dezvăluiri incendiare la DNA! Ministrul Dezvăltării îi suna pe subordonații care avizau proiectele de hotărâri de guvern și se interesa de stadiul acestora, în cazul unor județe care erau controlate de lideri ai PSD: Tulcea, Vrancea, Constanța, Teleorman.

Dezvaluirea a fost facuta la DNA de unul dintre sefii Serviciului Avizare Acte Normative din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), scrie ziare.com. Inaltul functionar a fost audiat ca martor in dosarul Belina, in care au fost trimisi in judecata fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in cadrul MDRAP, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al CJ Teleorman, si mai multi functionari.

Seful Serviciului Avizare Acte Normative din MDRAP a explicat la DNA cum erau prioritizate anumite hotarari de guvern.



"Doresc sa mai precizez ca, in functie de conducerea ministerului, erau prioritizate anumite proiecte de hotarari de guvern. In acea perioada, aveau prioritate proiectele initiate de autoritatile locale din Tulcea, Vrancea, Constanta, Teleorman.

Se cunostea faptul ca proiectele care erau initiate de aceste judete trebuie solutionate rapid. Erau cazuri cand ministrul suna si solicita urgentarea procedurii de obtinere a avizelor necesare", a explicat martorul la DNA.

In cazul proiectului pentru HG 943/2013, functionarul nu si-a adus aminte sa fi intervenit cineva in mod special pentru urgentarea procedurii de avizare, "insa avand in vedere ca era initiat de CJ Teleorman a avut prioritate fata de alte proiecte initiate de alte consilii judetene."



"Nu a precizat nimeni in mod expres ca aceste judete au prioritate, insa, de obicei, in cazul proiectelor initiate de aceste judete, in timp foarte scurt de la sosirea in minister a documentatiilor eram intrebati de directorul general care este stadiul proiectului, deoarece se intereseaza ministrul.



Acest lucru nu se intampla pentru proiecte initiate de alte consiliile judetene (cum ar fi Iasi, Bacau) ", a mai declarat inaltul functionar.