Dezvaluiri picante despre relatia dintre Elena Udrea si Traian Basescu! Cum au fost surprinsi in biroul prezidential

Fostul consilier prezidential Adriana Saftoiu prezinta in cartea ei, „Cronica de Cotroceni”, mai multe detalii picante referitoare la relatia pe care Traian Basescu a avut-o cu Elena Udrea.

Se pare ca cei doi erau extrem de apropiati, iar un episod povestit in carte ilustreaza perfect acest lucru.

„Pe la sase seara m-a chemat la el in birou. Ea, imbracata in rosu, cu o fusta mini provocatoare, atarnand de biroul lui. Niciun gest de a masca atitudinea deloc neoficiala si nepotrivita locului. Elena m-a privit cu siguranta femeii care poate sta la propriu pe biroul sefului”, povesteste Adriana Saftoiu.

Fostul consilier prezidential subliniaza in repetate randuri in carte faptul ca Traian Basescu se schimba total in prezenta Elenei Udrea.

„In birou, Elena Udrea sta pe acelasi fotoliu ca si inainte, desi e demisionara din functia de consilier. Nu stiu daca isi da seama ca ne dam toti seama cand E.U. e in biroul lui. Se simte din ton, din felul in care ne vorbeste. Nu sunt singura care remarca aceasta imbatosare a lui in prezenta ei. Pare un fel de curcan care isi scutura margelele ca sa atraga prada”, spune Adriana Saftoiu.

Nu in ultimul rand, Adriana Saftoiu povesteste in carte ca Elena Udrea a incercat pe cat posibil sa limiteze accesul altor persoane in biroul prezidential.

„‘Nu putem sa intram toti la Presedinte’, e opinia Elenei. In afara de consilierii prezidentiali, cinci la numar, nu prea mai au acces alti functionari din institutie in cabinet. Incerc sa exemplific: ‘Adica, pentru dosarele pe extern, ar trebui ca Plesu sa iti spuna tie ce contine dosarul si tu sa il prezinti presedintelui, nu consilierul in cauza’.

„‘Da, e o varianta’, imi raspunde. ‘Aceste dosare presupun discutii, intrebari, analize si cred ca fiecare dintre noi trebuie sa faca asta pe domeniul lui, nu prin intermediari'”, a fost replica Adrianei Saftoiu.

