Dezvaluiri spectaculoase din vestiarul FCSB: "Plangea dupa meci. L-as readuce, dar patronul nu vrea"

Nicolae Dica recunoaste ca regreta plecarea lui Kamer Qaka (23 de ani), insa nu s-a putut opune ordinului dat de patronul Gigi Becali. Tehnicianul a fost impresionat de discutiile si reactiile pe care albanezul care s-a intors la Iasi le-a avut. "Mi-am dorit ca Qaka sa ramana, a fost o schimbare la el fata de cand a venit. Am avut o discutie cu el, i-am explicat ce vreau de la el. A inteles si a fost un alt jucator. M-a impresionat la el faptul ca mi-a zis ca daca il bag sa joace isi da viata pe teren. Dupa meciul cu Viitorul a plans. Mi-a zis ca plange de bucurie ca i-a iesit. L-as readuce la Steaua, dar patronul nu vrea. Eu as lucra cu el oriunde. Am vorbit mult cu el, a inteles ca e decizia patron ...