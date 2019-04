Dezvaluirile presupusei victime a lui Augustin Lazar, in direct la Antena 3

Disidentul anticomunist Iulius Filip, victima procurorului general Augustin Lazăr, a dezvăluit într-un interviu difuzat luni seara la Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” despre chinurile pe care le-a îndurat în închisorile comuniste, ca deținut politic. Augustin Lazăr, procuror criminalist la Procuratura Alba Iulia în acea perioadă, a refuzat în repetate rânduri eliberarea disidentului anticomunist The post Dezvăluirile presupusei victime a lui Augustin Lazăr, în direct la Antena 3 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.