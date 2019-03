Dezvaluirilea SOCANTA a unui dependent de cocaina: Mi-am suflat NASUL si mi-a cazut o bucata de CARNE - FOTO

Ian Higginson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ian Higginson, in varsta de 44 de ani, din Wythenshawe, Manchester, nu mai este dependent de drogurile care i-au distrus sanatatea, scrie The Daily Mirror. Acesta a devenit „sclavul” cocainei in urma cu 25 de ani. „Dependenta mea a inceput cand m-am mutat in sud. Am devenit insotitor de bord si faceam curse lungi in Caraibe. In Jamaica, cocaina era pretutindeni si cu cat stateam mai mult intre zboruri, cu atat mai des aveam acces la droguri. Unul dintre cei mai cautati traficanti de droguri din Spania a fost arestat la Varna Am cunoscut un tip care importa cocaina si in Jamaica am fost la el, unde m-am aprovizionat serios. Dependenta a inceput sa ma afecteze foarte tare. In Marea Brit ...