Dezvoltare haotica in Constanta si statiunea Mamaia. Constructii autorizate de Primarie pe spatiul verde din fata restaurantului hotelului Flora: Ce i-a scris senatoarea USR Ramona Dinu primarului Decebal Fagadau (documente)

Senatoarea USR de Constanţai-a cerut primarului municipiului Constanţa,, să spună dacă are de gând să stopeze odată pentru totdeauna dezvoltarea urbanistică haotică şi dispariţia spaţiilor verzi din Constanţa şi din staţiunea Mamaia. Ea apreciază că „municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia au nevoie de o strategie urbanistică, iar autorizarea construcţiilor trebuie să se realizeze doar cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului“.Iată conţinutul scrisorii trimise edilului-şef al Constanţei, Decebal Făgădău: „Primăria Constanţa a continuat acordarea de autorizaţii de construire pentru blocuri de locuinţe în staţiunea Mamaia şi pe perioada ultimilor doi ani de când sunteţi primar al municipiului Constanţa. Zona din vecinătatea plajei se sufocă sub betoane şi seamănă tot mai mult cu un cartier rezidenţial. În acest ritm agresiv şi haotic de dezvoltare imobiliară, în viitorul foarte apropiat, Mamaia va mai avea puţin în comun cu o staţiune estivală.La mijlocul anului 2015, atunci când fostul primar şi-a dat demisia din Primăria Constanţa, Mamaia avea foarte puţine zone neconstruite, puţine spaţii verzi, o plajă desfigurată de betoanele ridicate în apropierea mării şi multe construcţii nefinalizate, unele dintre ele lăsate în paragină, chiar de mai bine de un deceniu. Cu toate acestea, registrul online de autorizaţii de construire al Primăriei Constanţa arată că instituţia permite, în continuare, construirea de clădiri în Mamaia. Astfel, spaţiul verde dintre malul lacului Siutghiol şi plajă a fost ocupat, aproape complet, de noi construcţii. Accesul către lac a rămas, astăzi, liber, doar acolo unde fâşia de teren dintre luciul de apă şi şosea este prea îngustă pentru ridicarea unei construcţii.Legislaţia privind protecţia mediului pe lacul Siutghiol (sit Natura 2000), care, de-a lungul anilor, a făcut obiectul unor numeroase controverse şi dezbateri publice, este unul dintre obstacolele care ar fi trebuit să împiedice dezvoltarea haotică pe malul lacului, dar de care nu s-a ţinut cont în momentul eliberării autorizaţiilor de construire.Dincolo de bulevard, înspre mare, noile clădiri au fost înghesuite printre vechile hoteluri, nerespectându-se nici măcar minimele criterii urbanistice de distanţă, aliniament sau vedere.Una dintre cele mai recente construcţii autorizate de Primăria Constanţa se ridică pe fostul spaţiu verde din faţa restaurantului hotelului Flora, exact în vecinătatea promenadei. Primăria Constanţa a eliberat Autorizaţia de construcţie nr. 740 din 20/06/2017 pentru hotelul Alexandra, cu o structură de P+5-8 etaje.Şi construcţiile de beton ridicate pe nisipul din Mamaia au continuat să fie autorizate de Primăria Constanţa. La 1 iunie 2016, Primăria Constanţa a eliberat Autorizaţia de construire nr. 1077, pentru edificarea pe plajă a unei clădiri cu destinaţia de alimentaţie publică, comerţ, servicii şi cazare, în zona hotelului Flora. Sunt autorizate şi apar construcţii pe plajă, în condiţiile în care OUG 202/2002, art. 16, alin. 1 şi HG 749/2004, art. 2, lit. b şi art. 3 stabilesc că în zona benzii litorale a Mării Negre sunt interzise orice fel de construcţii definitive.În considerarea celor menţionate, solicit Primăriei Constanţa să răspundă dacă are în vedere să stopeze dezvoltarea urbanistică haotică şi dispariţia spaţiilor verzi, dacă are în vedere să emită autorizaţii de construire doar cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului“, scrie senatoarea în adresa transmisă primarului Constanţei.