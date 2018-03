Dezvoltarea unei tumori cerebrale a transformat o bolnava de cancer intr-o persoana religioasa

Credinta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie care a dezvoltat o tumoare la creier, in zona responsabila cu auzul, a avut ani la randul un simptom extrem de rar: auzea voci care ii transmiteau mesaje religioase. Fascinant, pentru oamenii de stiinta a fost sa descopere ca pacienta a devenit extrem de religioasa din cauza tumorii care se dezvolta in creierul ei, relateaza BBC. La sfarsitul lui 2015, o femei in varsta de 48 de ani, s-a prezentat la camera de garda a un spital din Berna, cu cateva rani adanci, provocate de ea insasi, in zona pieptului, dupa propriile declaratii, urmand poruncile lui Dumnezeu, Femeia, care a dorit sa ramana anonima, spunea ca auzea voci in fiecare minut, iar uneori vocea ii vorbea si ore la rand. Ea percepea aces ...