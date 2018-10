DGASPC recupereaza salariile asistentilor maternali

DGASPC Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sumele alocate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) in ultimii patru ani pentru plata asistentilor maternali vor putea fi recuperate prin proiectul “Sprijin pentru consolidarea retelei de asistenti maternali”, derulat in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), din subordinea Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Cererea de rambursare a celor 93 de milioane de lei va fi depusa de ANPDCA ca aplicant principal. Acum, DGASPC are 760 de asistenti maternali, in fiecare an pentru aproximativ 40 dintre acestia incetand contractul de munca din diverse motive. In cadrul proiectului, va fi finantata si ...