Dialog dur intre ministrul justiției și procurorul general la CSM. Toader catre Lazar: “De astazi, sa ne respectam competențele. Nu sunteți legiuitor”

Ministrul justiției, Tudorel Toader, și procurorul general, Augustin Lazăr, au avut, luni, un dialog dur pe tema criticilor publice aduse de acesta din urmă la adresa modificărilor aduse legilor justiției și codurilor penale. În ședința Secției pentru procurori a CSM – care a audiat-o luni pe Adina Florea, propunerea ministrului justiției pentru șefia DNA -, The post Dialog dur între ministrul justiției și procurorul general la CSM. Toader către Lazăr: “De astăzi, să ne respectăm competențele. Nu sunteți legiuitor” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.