Diana Bulimar, primele declaratii despre Oltin la intoarcerea in Romania de la Exatlon

Diana Bulimar s-a intors in tara azi, dupa ce a fost eliminata de la Exatlon.

Diana Bulimar s-a intors in tara, iar pe aeroportul de la Otopeni a fost intampinata de colegele si de antrenorul de gimnastica. Acestea i-au adus gogosi, desertul preferat al lui Didi si i-au admirat bronzul capatat in competitia Exatlon.

Diana Bulimar a fost eliminata de la Exatlon, ea fiind nominalizata alaturi de Oltin si de Larisa. Desi, Faimosii erau convinsi ca Oltin, cel mai slab concurent, va fi cel care va pleca acasa, el a fost votat de fanii Razboinicilor si astfel a ramas in competitie, iar Didi Bulimar a fost cea eliminata.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, fosta gimnasta nu a vrut sa vorbeasca prea mult despre ce s-a intamplat la finalul emisiunii in care ea si-a luat ramas buni de la colegi. "Oltin este un om deosebit, foarte inteligent. Nu pot sa spun altceva despre ei", a precizat Diana Bulimar.

Aceasta in conditiile in care in seara eliminarii, Diana Bulimar nu s-a abtinut si a aruncat o sageata: "Probabil ca telespectatorii au considerat ca traseele mele nu au fost la fel de bune ca ale lui Oltin, cel putin asta deduc eu din rezultatul voturilor".

Fosta gimnasta a marturisit ca abia asteapta sa plece la Timisoara, acolo unde se afla familia ei, de care ii e extrem de dor. "Voi petrece Pastele acasa, cu parintii", a spus fosta concurenta de la Exatlon.

