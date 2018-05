Diana Dumitrescu a fost in depresie! Marturisiri cutremuratoare din timpul casniciei cu Ducu Ion: ”Adormeam plangand pe jos in baie”

diana

Diana Dumitrescu a fost in depresie! Actrita a vorbit sincer si deschis despre cea mai grea perioada din viata ei.

Blondina a vorbit in cadrul campaniei promovate de Stirile Pro Tv ”Ratacit in sine. Depresia, boala mileniului”, despre una dintre cele mai negre perioade din viata sa, si anume divortul de fostul ei sot.

Ea a avut o relatie timp de doi ani cu producatorul Ducu Ion, iar timp de 4 ani au fost casatoriti. Insa cei doi au divortat la scurt timp, iar Diana Dumitrescu a avut nevoie de ajutorul unui psiholog.

Diana Dumitrescu a fost in depresie! Actrita a povestit ca nu se mai simtea ok in relatie si ca nu mai comunica deloc cu partenerul ei.

„Problema e ca nu ma mai regaseam eu in viata mea de acasa, eu nu mai stiam cine sunt eu. La vreo doi ani dupa aceea lucrurile au inceput putin sa se schimbe. Ne-am indepartat unul de celalalt, nu stiu de ce si ce s-a intamplat, dar in final, cert este ca ajunsesem ca fiecare sa-si vada de viata lui. Eram doi straini care dormeam in acelasi pat si aveam vieti total diferite. Nu mai comunicam deloc. Pur si simplu lucrurile s-au rupt”, a povestit Diana.

