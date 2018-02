Diana Dumitrescu a primit testul de sarcina in timpul competitiei de la „Ferma Vedetelor”. Gestul facut de actrita dupa ce nea Rata i l-a dat

Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrita a avut un gest surprinzator pentru multi in momentul in care nea Rata i l-a dat.

Daca intr-una dintre zile concurentii de la „Ferma Vedetelor” au fost pedepsiti – nea Rata nu le-a mai dat smantana pe care o pregatise pentru ei – pentru ca nu au muls oile de dimineata, preferand sa manance mai intai, in alta zi, acesta le-a adus cafea. Licoarea neagra si savuroasa, care ne face viata mai frumoasa era dorita foarte mult si de Diana Dumitrescu. Cu toate acestea in clipa in care nea Rata le-a adus cafea, actrita a fost convinsa de prietena ei, Majda Aboulumosha, sa vina la bucatarie ca sa-i multumeasca acestuia.

In cele din urma, Diana Dumitrescu a mers in camera unde erau cu totii stransi, l-a salutat pe nea Rata si i-a multumit pentru cafea, insa pe chipul ei se citea supararea si tristetea. La un moment dat, nea Rata i-a dat repede testul de sarcina, pe care frumoasa actrita l-a luat, fara sa aiba vreo grimasa pe chip.

„Ne dormim amandoi. Asteptam sa vina barza. Asteptam amandoi sa se intample. Imi doresc atat de mult incat sa nu devin o mama obsedata. Nu o sa exclud bonele. Ne iubim foarte mult. Cred ca e sufletul meu pereche. As vrea sa fie ultimul. E barbatul perfect pentru mine. E barbatul din viata mea care nu mi-a taiat aripile in niciun fel”, marturisea Diana Dumitrescu inainte sa intre la „Ferma Vedetelor”.

La „Ferma Vedetelor” au fost sase perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu, Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha si Rona Hartner si Daniel Iordachioaie.

