Diana este politista intr-o comuna din Suceava! Are bani si vine zilnic la serviciu cu un BMW! Ce s-a intamplat cand i s-a cerut sa conduca Loganul institutiei intrece orice imaginatie

Un caz mai putin obisnuit a avut loc la Sectia 4 Politie Rurala Galanesti, unde o tanara agenta a refuzat sa urce la volanul Logan-ului de serviciu. Diana Mihaela Tataru a facut un atac de panica in momentul in care i s-a cerut sa duca autoturismul, din dotarea sectiei la Suceava, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava pentru efectuarea unei revizii.

La fata locului a fost chemata o ambulanta., iar medicii care au consultat-o au ajuns la concluzia ca tanara nu are nevoie sa fie transportata la spital. Totusi, politista a insistat sa fie transportata la spital, astfel incat a fost dusa la unitatea spitaliceasca din Radauti, potrivit monitorulsv.ro. Incidentul a avut loc in luna iulie a acestui an.

Verdictul dat de echipajul de pe ambulanta a fost confirmat si la spital. Ulterior, politista a plecat inapoi la locul de munca, cu aceeasi ambulanta cu care venise de la Galanesti. Dupa ce a ajuns inapoi la sediul Sectiei 4 Polisie Rurala Galanesti, Diana Mihaela Tataru a urcat la volanul autoturismului marca BMW X3, cu care a plecat acasa.

Potrivit sursei citate, dupa acest incident, ea a stat mai mereu in concediu medical. A fost inaintat un raport la Sectia Control Intern din cadrul IPJ Suceava, care i-a audiat pe toti politistii de la Sectia din Galanesti, mai putin pe Diana Mihaela Tataru.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.