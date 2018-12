Dica anunta ca a primit o oferta din strainatate

Luiza Radulescu Pintilie: In trei ani de existenta, Clinica Roua si-a reconfirmat de mii de ori numele inceput cu „r” de la respect pentru pacient. Iar pacientii au inceput sa vina si de la capatul lumii ! Multora dintre cei care au trecut, astăzi, pentru prima dată, pragul Centrului Medical ROUA nu le-a venit să creadă că se află într-o clinică românească situată nici măcar într-un mare oraş universitar şi că tot ceea ce văd cu propriii ochi seamănă cu ceea ce i-a impresionat prin filme ...

Vrei sa verifici? Cu ceapa roșie, poți slabi 5 kilograme intr-o luna Ceapa rosie este una dintre legumele cele mai eficiente cand vine vorba de slabit. Cum procedezi? Îți spunem noi. Aceasta leguma nelipsita din orice bucatarie nu doar ca da savoare mancarii, ci are si o serie de proprietati curative. Ceapa rosie este bogata in vitaminele A, B si C, substante ...

Dancila vrea 100 km de autostrada gata in 2018: Daca nu, seful CNAIR pleaca acasa! Premierul Viorica Dancila are de gand sa il demita pe seful Companiei de Drumuri, daca pana la 31 decembrie nu avem 100 de kilometri de autostrada deschisi in acest an, tinta asumata de Executiv pentru 2018.

Mama lui a lesinat la volan, iar pustiul de 8 ani a preluat controlul volanului Un băiat în vârstă de 8 ani a reușit să preia controlul autoturismului condus de mama sa, cu aproape 100 de km/h, în momentul în care aceasta și-a pierdut cunoștința. Citește mai departe...

UPDATE Bilanțul protestelor „vestelor galbene”: 1.385 de persoane retinute. Declarațiile premierului francez Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, şi prim-ministrul Edouard Philippe au susţinut declaraţii de presă, s ...

Un barbat din Gorj a murit carbonizat in locuința sa care a luat foc Un bărbat de 61 de ani, din localitatea Bălănești, județul Gorj, a fost găsit de pompieri, sâmbătă seara, mort în locuința sa cuprinsă de flăcări. Cauzele incendiului sunt în curs de stabilire, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit ISU Gorj, incendiul din satul Bălănești s-a manifestat generalizat pe o suprafață de 100 de metri pătrați, iar în […] The post Un bărbat din Gorj a murit carbonizat în locuința sa care a luat foc appeared first on Cancan.ro.

CFR Cluj a remizat, 2-2, cu Gaz Metan Medias, in etapa cu numarul 19 in Liga I Betano Campioana României, CFR Cluj, a fost condusă cu 2-0, pe teren propriu, de Gaz Metan Mediaş, în etapa cu numărul 19 în Liga I Betano, însă a reuşit să restabilească egalitatea, iar partida s-a încheiat la egalitate, 2-2.

E OFICIL: Romania a preluat președinția Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Selectarea șefului Parchetului European, o prioritate Tudorel Toader, ministrul Justiției, anunță că România a preluat, oficial, președinția Consiliului Justiție și Afaceri Interne, una dintre priorități fiind selectarea unui procuror șef al Parchetului European."Ministerul Justiției din România a preluat președinția Consiliului JAI / Justiție și Aface ...

Anarhie in inima Europei - Sute de mii de manifestanți și mii de persoane reținute in Franța! Ministrul de Interne atrage atenția: 'Este un nivel excepțional' Circa 125.000 de manifestanţi au defilat sâmbătă în Franţa, în cadrul mişcării "vestelor galbene", a făcut cunoscut ministrul de interne, Christophe Castaner, care a anunţat, de asemenea, că 1.385 de persoane au fost reţinute, transmite AFP, conform agerpres.ro. ...