Dica e mulțumit de reacția elevilor sai dupa ce au fost conduși cu 1-0 la Iași

Antrenroul FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică, după victoria de la Iaşi, că este mulţumit de cum a reacţionat echipa sa, după ce a fost condusă cu 1-0.

"Ştiam că vom avea un meci dificil, mereu am avut meciuri grele la Iaşi. Am văzut că cei de la Iaşi nu au mai avut acel joc pe care l-au făcut până la meciul cu noi, cu posesie, să încerce să paseze. Au jucat mai simplu, au jucat pe atacant, s-au bazat mult pe contraatacuri, dar am reuşit în multe momente să-i blocăm. Pe faza ofensivă, am încercat să avem o posesie mai prelungită, de multe ori am reuşit acest lucru, am încercat să verticalizăm, am reuşit prin intrarea mijlocaşilor de bandă în interior, dar am suferit în ultimii 20 de metri, unde trebuia să luăm mai multe acţiuni individuale mai multe, să reuşim să ne creăm ocazii, să marcăm mai multe goluri. Dar şi aşa sunt mulţumit că băieţii au avut reacţie, după 1-0 am reuşit să întoarcem rezultatul şi ăsta este un lucru pozitiv. Nu trebuia să facem paşi greşiţi în această seară, puteam să pierdem locul 2, dar la Steaua e mereu presiune, pentru că ne dorim să câştigăm fiecare meci. Mă bucur că jucătorii au avut o atitudine bună în seara asta şi merită felictaţi", a declarat Dică, la Digi Sport.

El a adăugat că le-a pus jucătorilor săi un filmuleţ cu unele declaraţii "războinice" ale antrenorului ieşenilor, Flavius Stoican: "Am făcut un filmuleţ de 35 de secunde de la conferinţa de presă a lui Stoican şi le-am pus jucătorilor înainte de meci."

Coman a avut un conflcit cu Filip, în prima repriză, în care atacentul l-a înjurat pe căpitanul echipei. Dică a a precizat că Filip a avut dreptate să-i reproşeze lui Coman modul în care a executat lovitura liberă.

"Cred că i-a reproşat Filip că nu a dat centrare, pentru că era normal să dea centrare, era o lovitură de la 30 de metri, în lateral şi fundaşii centrali urcaseră în careu. El a ales să dea la poartă şi Filip avea dreaptate, trebuia să pună mingea în faţa porţii. Nu am văzut acest conflict, dar se mai întâmplă la fotbal", a spus Dică.

Întrebat cum comentează zvonurile că Laurenţiu Reghecampf ar putea reveni la FCSB, Dică a răspuns: "Este un antrenor de valoare, a avut rezultate la Steaua, ce pot să spun mai mult? La câţi au fost până acum, ce mai contează."

FCSB a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Poli Iaşi, în etapa a XVI-a a Ligi I. Elevii lui Nicolae Dică au fost conduşi cu 1-0.

Au marcat: Flores '53 / Man '61, Tănase '77 (p).