Dica: Nu cred ca titlul este jucat, dar daca vom juca tot asa ca astazi nu vom avea nicio sansa

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică,a declarat, luni, după înfrângerea suferită cu CSM Poli Iaşi, în urma căreia a pierdut locul I, că titlul nu este jucat, dar dacă elevii săi vor evolua la fel nu vor avea şanse la campioant.

"Nu cred că titlul este jucat, dar aşa cum am arătat în această seară nu avem nicio şansă să luăm campionatul. Acum, nu mai depinde de noi, dacă nu prezentăm aşa la următoarele jocuri, nu vom câştiga niciun joc până la final. Nu se poate să ne prezentăm aşa la un meci atât de important şi Iaşul să aibă o dorinţă mai mare, o atitudine mai bună ca noi. La asemenea meciuri ar trebui să nu mai ai nevoie de nicio motivaţie. Important e ca tu să fii caracter şi să dai totul în joc. Mai aveam trei jocuri foarte importante, pe care trebuia să le câştigăm. Din păcate, în această seară am arătat foarte rău. Normal că îmi reproşez şi eu, când echipa nu câştigă, eu sunt principalul vinovat. Pintilii nu s-a simţit bine nici înainte de joc, a făcut o perfuzie, a încercat să joace şi la pauză mi-a spus că nu mai poate să continue. Toate meciurile sunt grele, doar cei care vorbesc aberaţii şi spun pe la televizor că mergem la Iaşi în excursie... Uitaţi, că am pierdut acest joc şi nu am mers în excursie la Iaşi! Dacă reuşeam să câştigăm, toată lumea spunea că s-a dat Iaşul la o parte. Dar noi jucăm pe teren. Îmi pare rău că le-am dat şansă celor de la CFR Cluj să ia ei campionatul. Dar eu mai cred, voi munci până la sfârşit cu jucătorii care îşi doresc să câştige campioantul şi vom încerca să câştigăm ultimele două meciuri. Din păcate, unii se mulţumesc cu puţin ", a declarat Dică, la Digi Sport.

FCSB a fost învinsă, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de CSM Poli Iaşi, în ultimul meci al etapei a VIII-a a play-off-ului Ligii I. Andrei Cristea a marcat în minutul 89, după ce coechipierul său Qaka, dorit de FCSB, a fost eliminat, în minutul 74.

În minutul 89, Panţîru a iniţiat un contraatac după ce a recuperat o minge în interiorul terenului propriu, apoi i-a pasat lui Andrei Cristea, care, scăpat singur cu Bălgrădean, l-a învins cu un şut plasat.

CFR rămâne pe locul I, cu un punct avans faţă de FCSB.