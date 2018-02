Dica s-a enervat la conferinta cand a venit vorba de criticile lui Becali: "De ce scoatem asta in evidenta?"

Nicolae Dica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inaintea sedintei de pregatire oficiale de pe Olimpico, Nicolae Dica si Dragos Nedelcu au participat la conferinta de presa dinaintea jocului de joi. Dica a reactionat nervos dupa ce Dragos Nedelcu a fost intrebat cum comenteaza criticile patronului Gigi Becali si a intervenit in dialogul reporterului TV Telekom Sport cu fotbalistul: "El a jucat in turul cu Lazio si a facut-o foarte bine, de ce trebuie sa ne intoarcem acum 3 saptamani, sa scoatem in evidenta un lucru negativ, sa spui ca a fost criticat? Ultima declaratie a fost ca era incantat de cum a jucat, de ce vorbim de declaratia dinainte?!". Raspunsul lui Nedelcu: "Cand am venit aici stiam unde vin, stiam ca patronul isi expune p ...