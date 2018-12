Dica: Sunt suparat pentru ca am primit gol in 11 contra 10 si nu am reusit sa mai inscriem. Dupa 2-0 baietii s-au relaxat putin

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat duminică seară, după meciul cu Gaz Metan Mediaş, scor 2-1, că jucătorii săi nu ar fi trebuit să se relaxeze după 2-0, el precizând că este supărat că formaţia bucureşteană a primit gol când era în superioritate numerică.

“Un meci frumos, chiar dacă s-a jucat pe o temperatură de minus 8 grade sau 10 grade. Sunt puţin supărat că am avut 2-0, om în plus şi ar fi trebuit să mai marcăm, dar am primit gol şi în plus am primit apoi şi cartonaşul roşu. Cred că după 2-0 băieţii s-au relaxat puţin şi nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru. Sunt supărat pentru că am primit gol în 11 contra 10 şi nu am reuşit să mai înscriem”, a spus Dică la Digi Sport.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I.

Au marcat Dennis Man ’41 şi Florin Tănase ’53 (penalti) pentru FCSB şi Carlos Fortes ’63 pentru oaspeţi.

În minutul 38, Gaz Metan a rămas în inferioritate numerică, Ivanov fiind eliminat după ce a primit al doilea cartonaş galben.

În minutul 69, şi de la FCSB a fost eliminat un jucător, Olimpiu Moruţan, care a primit cartonaş roşu direct, pentru o intrare periculoasă la Marius Constantin.