Dieta Andreea Esca: Cum sa slabesti pana la 9 kilograme

Andreea Esca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezentatoarea de stiri Andreea Esca a vorbit despre modalitatea prin care a reusit sa slabeasca 9 kilograme. Aceasta a a ajuns de la 64 la 55 de kilograme dupa ce a adoptat o dieta bazata pe renuntarea la produsele fainoase si dulciuri. Dieta cu hrisca – slabeste 5 kilograme in 10 zile! "Singura mea regula este sa fiu la ora 19:00 la pupitrul stirilor. Dar incerc sa nu mananc mult dulce, sa evit painea, pastele, cartofii, ma rog, tot ce stim sigur ca ne va aduce niste kilograme in plus. Fericirea este cea mai sigura cale catre un look de invidiat. Din pacate, insa, nu va pot da reteta. Si atunci va doresc sa o gasiti, sa stiti ca, daca veti face, daca veti trai lucruri care va fac fericite ...