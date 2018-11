Dieta Anna Lesko. Cum isi mentine cantareata o silueta de invidiat

Dieta Anna Lesko google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Anna Lesko este renumita pentru silueta de invidiat pe care o are. Insa ce nu stiu multi, este ca Anna Lesko are o dieta stricta, pe care o tine de doua ori pe an. De doua ori pe an, Anna Lesko tine o dieta stricta pentru a-si mentine silueta de invidiat. Cantareata apeleaza la o dieta de detoxifiere care consta intr-o licoare pe care o bea timp de sapte zile. Citeste si: Dieta cu lapte. Slabesti 6 kilograme intr-o saptamana Totodata, si Beyonce este adepta acestei diete care ofera rezultate impresionante. Asadar, Anna Lesko bea o bautura pe care o prepara din doua linguri de miere la 300 de mililitri de apa, doua linguri de zeama de lamaie, piper cayenne cat puteti rezista sau ghi ...